Поліція розслідує продаж авіаприладів із України через росіян у Білорусь на понад 80 тисяч доларів упродовж останніх двох років.

Про це із посиланням на судові документи повідомляє проект "Марлін".

"У лютому Печерський районний суд м. Києва дозволив слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України отримати контракти ПАТ "Науково-технічний комплекс "Електронприлад" із ТОВ "Оршанський авіаремонтний завод" (Республіка Білорусь) та ТОВ "Олнікс" (Російська Федерація) за 2014-2018 роки та інші документи, які стосуються експорту авіаприладів з України", — зазначається у повідомленні.

Версія слідчих

За версією слідчих, службові особи ПАТ "НТК "Електронприлад" вступили у змову з поки невстановленими особами і протягом 2016-2018 року незаконно імпортували у Білорусь два бортові аварійно-експлуатаційні реєстратори льотної інформації БУР-4-1-07.

Обладнання виготовили на "Електронприладі". Вартість кожного — 41,2 тис. доларів.

Реєстратори підходять для використання як в цивільній, так і в військовій авіації.

Що сталося

У листопаді минулого року правоохоронці отримали інформацію від Міністерства внутрішніх справ та Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь.

У цій інформації зазначалось, що два комплекти бортових реєстраторів офіційно імпортовані на територію Білорусі від російської приватної фірми ТОВ "Олнікс".

Згодом техніку поставили на ВАТ "Оршанський авіаремонтний завод".

У ДФС України в свою чергу повідомили, що фактів митного оформлення цих бортових реєстраторів не виявлено.

У клопотанні слідчих зазначено, що при вхідному контролі військовим представництвом Міністерства оборони Білорусі виявлено невідповідність супровідних документів.

На запит білоруської сторони військове представництво Міністерства оборони України відповіло, що контроль якості реєстраторів не здійснювався.

У зв'язку з цим ВАТ "Оршанський авіаремонтний завод" повернув авіаприлади ТОВ "Олнікс".

Також суд задовольнив клопотання про доступ до кореспонденції Державного концерну "Укроборонпром", яка стосується вивезення бортових реєстраторів.

Нагадаємо, ВАТ "Оршанський авіаремонтний завод", 60% акцій якого належало українському підприємству "Мотор Січ", влітку 2018 року націоналізував Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Причиною стало невиконання плану інвестицій українською стороною.

ПАТ "НТК "Електронприлад" спеціалізується на виробництві бортової системи контролю для військової та цивільної авіації, є державним підприємством, контроль над яким здійснює Фонд державного майна України.

Підприємство включено до урядового переліку державного майна, яке має бути приватизованим до 2020 року.

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Економічна правда