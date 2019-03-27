МХП звільнив головного агронома через фінансові махінації

Головний агроном агроіндустріального холдингу "Миронівський Хлібопродукт" Олексій Сергієнко звільнений із посади через фінансові махінації.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Олексій Сергієнко був викритий у неправомірних діях, які спричинили фінансові та репутаційні збитки компанії. Багато років, працюючи в компанії, Сергієнко мав авторитет висококваліфікованого фахівця і міг лобіювати інтереси контрагентів, застосовуючи для цього різні схеми і отримуючи від цього фінансову вигоду", – зазначається у повідомленні.

У компанії повідомили, що перевірка на поліграфі не спростувала підозри щодо зловживання Сергієнком службовим становищем, а, навпаки, підтвердила їх.

"Тому він був звільнений з посади головного агронома 26 березня 2019 року", – прокоментували в МХП.

У компанії додали, що через непрофесійні дії Сергієнка МХП також завдано репутаційного збитку на ринку, оскільки доступ компаній-постачальників до участі в тендерах штучно обмежувався.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м’ясопереробки.

На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема, на його підприємствах у Нідерландах і Словаччині.

Земельний банк агрохолдингу станом на кінець 2017 року становив близько 370 тис. га.

Нагадаємо:

У 2018 році найбільшу допомогу від держави отримали фірми, пов'язані з мільярдером Юрієм Косюк – близько 970 мільйонів гривень.

Всього на всіх аграріїв у минулому році, за даними Мінагрополітики, розподілили близько 4 мільярдів гривень. Компанії, пов'язані з Косюк, отримали чверть від цієї суми.

Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП. Видання "Новое время" оцінило його статки у 908 млн доларів, із цим показником Косюк посів 8 місце у списку 100 найбагатших українців.

Підприємство Косюка "Вінницька птахофабрика" 1 листопада отримало 618 мільйонів гривень бюджетних дотацій, а загалом за рік – 812 мільйонів гривень.

Раніше агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" із метою підвищення продуктивності праці ввів моніторинг емоцій співробітників.