АМКУ відкрив справу проти мобільних операторів за абонплату за 28 днів

Антимонопольний комітет України порушив справу проти мобільних операторів "Київстар", "Водафон-Україна" і "Лайфселл" за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Про це з посиланням на державного уповноваженого АМКУ Марію Процішен повідомляє delo.ua.

Йдеться про те, що плата за пакет послуг поширюється на 28 днів, а не на місяць.

Як написала Процішен, в поясненнях мобільні оператори заявили, що законодавством розрахунковий період в 1 місяць встановлено щодо абонплати, а у них зазначений інший вид плати - "плата за пакет послуг".

На думку операторів, нормативне обмеження в місяць не поширюється на їх нові тарифні пакети.

"Також було зазначено, що поняття плати за послугу має іншу правову природу, ніж абонентська плата", - повідомила уповноважений АМКУ.

Однак, за її словами, було з'ясовано, що в умовах надання телекомунікаційних послуг, затверджених операторами, в розділах "термінологія" вказується саме "абонентська плата".

Крім того, деякі оператори в інформації про введення 4-тижневого розрахункового періоду використовували це поняття.

Від трьох операторів зажадали прояснити правомірність таких нововведень.

Нагадаємо, АМКУ виграв у "Київстару" справу про посекундну тарифікацію.

Економічна правда