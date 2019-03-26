Aigle Azur назвала ціни на рейс Київ-Париж

Французька авіакомпанія Aigle Azur підтвердила вихід на український ринок з 18 квітня і оголосила ціни на рейс Київ-Париж.

Рейси виконуватимуться з "Борисполя" в паризький аеропорт "Орлі".

Польоти будуть здійснюватися тричі на тиждень - середа, п'ятниця, неділя. На лінії використовується літак Airbus A320.

У системі бронювання авіакомпанії вже доступні квитки для бронювання. На перші числа травня можна купити квитки за 160 євро в обидва боки з ручною поклажею вагою до 10 кг.

Рейс із Києва відправляється о 4:30 і прибуває в Париж в 7 ранку. З французької столиці літак вилітає о 22:00 і прибуває о 02:10 в "Бориспіль".

Як повідомлялося раніше, акційна ціна дійсна на рейси в квітні, травні, червні, серпні, жовтні.

В українській столиці рейси авіаперевізника будуть обслуговуватися в терміналі F аеропорту Бориспіль.

Aigle Azur - французька авіакомпанія, що виконує регулярні та чартерні пасажирські перевезення в країнах Європи та Північної Африки. Базується в аеропорту "Орлі".

Aigle Azur стане третьою за рахунком авіакомпанією на лінії Київ-Париж після МАУ і Air France. Вихід нового гравця на цей маршрут став можливий після того, як авіаційна влада України і Франції частково лібералізували авіасполучення між країнами.

До недавнього часу польоти за маршрутом Київ-Париж могли виконувати тільки по одній авіакомпанії від кожної сторони з частотою не більше 14 рейсів на тиждень.

З боку України квота була віддана МАУ, з боку Франції - Air France.

Європейська правда