Збільшення рейсів між Києвом та Парижем: французька авіакомпанія знизила ціни

Французька авіакомпанія Aigle Azur знизила вартість авіаквитків Київ-Париж до 163 євро в обидва боки за тарифом Promo.

Про це повідомляє avianews.com.

Акційна ціна дійсна на рейси в квітні, травні, червні, серпні, жовтні. У вартість входить перевезення ручної поклажі вагою до 10 кг і з габаритами до 55х40х20 см. Харчування надається на платній основі.

Aigle Azur почне польоти з паризького аеропорту Орлі до Києва 18 квітня з частотою три рази в тиждень. Вильоти з Парижа будуть виконуватися ввечері щовівторка, щочетверга і щосуботи, з Києва - рано вранці по середах, п'ятницях і неділях.

В українській столиці рейси авіаперевізника будуть обслуговуватися в терміналі F аеропорту Бориспіль.

Як зазначають у компанії, новий маршрут відкриє для пасажирів Aigle Azur можливості вибору зручного графіка перельотів між двома країнами, а також додаткові переваги в стикувальних перельотах з/до Португалії, Алжиру, Бразилії та Китаю.

Aigle Azur - французька авіакомпанія, що виконує регулярні та чартерні пасажирські перевезення в країнах Європи та Північної Африки. Базується в аеропорту "Орлі".

Aigle Azur стане третьою за рахунком авіакомпанією на лінії Київ-Париж після МАУ і Air France. Вихід нового гравця на цей маршрут став можливий після того, як авіаційна влада України і Франції частково лібералізували авіасполучення між країнами.

До недавнього часу польоти за маршрутом Київ-Париж могли виконувати тільки по одній авіакомпанії від кожної сторони з частотою не більше 14 рейсів на тиждень.

З боку України квота була віддана МАУ, з боку Франції - Air France.

У 2018 році французька сторона запропонувала Державіаслужбі частково лібералізувати авіасполучення між країнами, збільшивши квоту на чотири рейси на тиждень і допустивши на маршрут ще одного авіаперевізника на тимчасовій основі до вступу в силу Угоди про спільний авіаційний простір.

МАУ запросила збільшення частоти рейсів з 14 до 18 на тиждень, в той час як Yanair і SkyUp подали заявки на виконання двох і трьох щотижневих рейсів відповідно.