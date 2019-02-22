Одразу три авіакомпанії хочуть виконувати рейси Київ—Париж

Три українські авіакомпанії подали заявки до Державіаслужби для отримання прав на польоти за маршрутом Київ—Париж.

Про це повідомляє avianews.com.

Літаюча на цій лінії МАУ запросила збільшення частоти рейсів з 14 до 18 на тиждень, в той час як Yanair і SkyUp подали заявки на виконання двох і трьох щотижневих рейсів відповідно.

До недавнього часу польоти за маршрутом Київ-Париж могли виконувати тільки по одній авіакомпанії від кожної сторони з частотою не більше 14 рейсів на тиждень.

З боку України квота була віддана МАУ, з боку Франції - Air France.

У 2018 році французька сторона запропонувала Державіаслужбі частково лібералізувати авіасполучення між країнами, збільшивши квоту на чотири рейси на тиждень і допустивши на маршрут ще одного авіаперевізника на тимчасовій основі до вступу в силу Угоди про спільний авіаційний простір.

Українське відомство погодилося на подібне збільшення квоти, в результаті чого вже з 18 квітня польоти між київським аеропортом "Бориспіль" і паризьким аеропортом Орлі з частотою чотири рази на тиждень почне французька авіакомпанія Aigle Azur.

Додаткові частоти серед українських авіакомпаній наразі не розподілені.

Комісія Державіаслужби з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній проведе засідання 28 лютого. Тоді, як очікується, і стане відомий володар розширеної квоти на рейси Київ-Париж з української сторони.