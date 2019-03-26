Ryanair почне польоти з Одеси та Харкова вже в червні
Лоукост—авіакомпанія Ryanair почне виконувати польоти з Одеси та Харкова до польського Кракова вже в червні 2019 року.
Про це свідчить інформація в системі бронювання авіаперевізника, передає avianews.com.
Ryanair буде виконувати рейси як мінімум за двома маршрутами - з 16 червня до Кракова з частотою двічі на тиждень з вильотами з Одеси щосереди о 13:05, по неділях - о 12:45.
З 27 жовтня Ryanair запустить рейси Одеса-Вроцлав з вильотами о 19:40 по вівторках і суботах.
Також в системі бронювання з'явилися рейси Харків-Краків з 17 червня з вильотом з Харкова о 13:25 по понеділках і п'ятницях.
Обидва маршрути позначені як такі, що будуть виконуватися польською донькою Ryanair - Ryanair Sun.
Крім цього, з 27 жовтня Ryanair запустить рейси Харків-Вільнюс з вильотом з Харкова по середах о 9:25 і по неділях о 9:10.
26 березня о 14:30 Ryanair проведе прес-конференцію в Харкові, на якій може бути оголошений запуск і інших маршрутів з України.
З повним переліком рейсів Ryanair з України можна ознайомитись за посиланням: Куди полетить Ryanair: список маршрутів
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Нагадуємо:
Харків та Одеса стануть третім і четвертим українськими містами в маршрутній мережі Ryanair.
Наразі ірландський лоукостер літає з київського аеропорту "Бориспіль" і Львова.
Зазначається, що найбільшим бюджетним авіаперевізником в Харкові є Wizz Air. Авіакомпанія виконує з міста польоти до Відня, Дортмунда, Гданська, Катовіце, Кракова та Вроцлава.
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