Apple презентувала оновлені навушники AirPods

Корпорація Apple презентувала оновлену модель бездротових навушників AirPods.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Збільшено час роботи у режимі телефонної розмови. Активація Siri за допомогою голосу. Новий футляр із можливістю бездротової зарядки. Усе це AirPods — унікальні бездротові навушники", — заявили в Apple.

AirPods, як обіцяють у компанії, зможуть працювати до п'яти годин підряд і понад 24 години з підзарядкою через футляр.

В Apple додали, що ця модель "підійде до всіх ваших пристроїв". Навушники AirPods миттєво встановлюють з'єднання з iPhone і Apple Watch.

"Тому, коли ви переключаєтеся з одного пристрою на інший, зміна джерела звуку відбувається моментально", — пояснили у компанії.

Оновлення були зроблені завдяки новому чіпу H1, розробленому спеціально для навушників. Це дозволило зробити бездротове з'єднання з пристроями більш стабільними і прискорити передачу даних.

Нагадаємо, 19 березня компанія представила оновлену лінійку комп'ютерів iMac.