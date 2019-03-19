Apple представила оновлений iMac

Компанія Apple представила оновлену лінійку комп'ютерів iMac.

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі компанії.

Головна зміна - iMac оснащені процесорами Intel Core восьмого і дев'ятого покоління.

"Завдяки новим CPU, моноблоки стануть потужнішими, а також вперше отримають 8-ядерну конфігурацію", - наголошується в прес-релізі.

iMac з діагоналлю 21,5 дюйма отримав 4K-екран, процесор 8-го покоління, конфігурацію до 6 ядер. Продуктивність моноблока виросте на 60%.

iMac з діагоналлю 27 дюймів отримав 5K-екран, процесор 9-го покоління, конфігурацію до 8 ядер. Його продуктивність зросте на 240%.

Дисплеї комп'ютерів мають здатність відтворювати 1 млрд кольорів.

Нові iMac оснащені графічними прискорювачами серії Radeon Vega Pro, що дасть приріст продуктивності на 50%—80%.

"Нова графічна підсистема ідеально підійде для професійних користувачів, що займаються створенням 3D контенту, редагуванням відео зі складними ефектами або створенням контенту для ігор у високій роздільній здатності", - йдеться в повідомленні.

Пристрої оснащені високошвидкісним накопичувачем Fusion Drive. Також є конфігурації з SSD-накопичувачем місткістю до 2 ТБ.

Нові моноблоки вже доступні для замовлення на офіційному сайті. Вартість iMac 21,5" в базовій конфігурації - від 1099 доларів, iMac 21,5" з 4K-екраном - від 1299 доларів.

Вартість iMac 27" з 5K-екраном - від 1799 доларів.

Топова конфігурація з 8-ядерним процесором Core i9, 64 ГБ ОЗУ, SSD ємністю 2 ТБ і найпродуктивнішою відеокартою Radeon Pro Vega 48 з 8 ГБ пам'яті, оцінюється в 5,2 тисячі доларів.

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Економічна правда