ОПЗ відсудив у податківців 490 мільйонів

"Одеський припортовий завод" виграв в апеляційному суді справу проти Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби про переплату податку на прибуток на суму 489,79 мільйона гривень.

Про це повідомив заступник гендиректора заводу Микола Щуриков у Facebook.

"Нарешті ми отримали рішення апеляційної інстанції про стягнення на користь ОПЗ з податкової 489,79 млн грн переплати податку на прибуток. Попереду ще шлях до фактичного отримання цих грошей, які стабілізували роботу нашого заводу", - написав Щуриков.

П'ятий апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення скаргу Одеського управління Офісу великих платників податків ДФС на рішення суду першої інстанції, який за позовом ОПЗ визнав протиправною бездіяльність управління щодо повернення заводу 489,7 млн ​​грн переплати податку на прибуток.

ОПЗ простоює з кінця квітня 2018 року.

Запуск ОПЗ було заплановано на 1 лютого, але його відклали.

Влада розглядає декілька механізмів для запуску безперебійної роботи ПАТ "Одеський припортовий завод".

Економічна правда