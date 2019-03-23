Курс валют: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро
Субота, 23 березня 2019, 10:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 30 копійок, встановивши його на 25 березня на рівні 26,96 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,47 гривні (на 22 березня — 31,03 гривні).
Нагадуємо:
22 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,88 - 26,91 гривні за долар.
НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 22 березня на рівні 27,25 гривні.
Економічна правда
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