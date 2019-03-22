На активи банку Курченка все ж знайшовся покупець

ТОВ "Фінансова компанія "Депт Фінанс" перемогла в аукціоні "ProZorro.Продажі" з купівлі пулу активів Брокбізнесбанку, що знаходиться в стадії ліквідації, запропонувавши за них 15,682 мільйона гривень.

Про це повідомляється на сайті "ProZorro.Продажі".

Лот був виставлений на аукціон за початковою ціною 256,943 млн грн.

Пул активів складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, які укладені з суб'єктами господарювання та фізичними особами, основних засобів, нерухомого майна, автотранспорту, векселів та майнових прав, що випливають з векселів, дебіторської заборгованості, і майнових прав по дебіторській заборгованості.

Лот був зібраний за принципом "один банк – один пул". Спочатку активи виставлялися на індивідуальних торгах у системі ProZorro.Продажі (більшість – неодноразово), але не були викуплені. Згодом ці ж активи не були придбані у складі пулів, сформованих за видами активів (кредити юридичних осіб, кредити фізичних осіб, нерухомість, основні засоби).

Ліквідація Брокбізнесбанку почалася у червні 2014 року. ФГВФО планує її завершити в 2019 році.

У 2018 році ФГВФО подав позов до колишніх акціонерів і топ-менеджерів Брокбізнесбанку на 8,9 млрд грн.

У листопаді 2018 року Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського олігарха-втікача Сергія Курченка.

Управління фінансових розслідувань Міндоходів виявило причетність службових осіб "Брокбізнесбанку" до "відмивання" коштів на суму понад 50 мільйонів гривень.