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Український банк вперше провів із клієнтом валютний своп

П'ятниця, 22 березня 2019, 19:22

Український банк вперше в історії фінансового ринку України провів зі своїм клієнтом операцію валютного свопу у форматі гривня-долар.

Про це повідомляється на сторінці НБУ у Facebook.

Операція була проведена 21 березня. Перша тестова трансакція була проведена банком з компанією, яка є одним з найбільших українських експортерів аграрної продукції.

Своп - обмін валютами із зобов’язанням зворотного обміну через певний час.

"У рамках валютної лібералізації Національний банк надав можливість українському бізнесу використовувати такі інструменти мінімізації власних валютних ризиків та управління ліквідністю в різних валютах, як форварди та свопи. Це є цивілізованою світовою практикою і долучення до неї українських підприємств є, безумовно, позитивним сигналом для економіки", - зазначив заступник Голови Національного банку Олег Чурій.

Операція стала можливою завдяки дії нової валютної лібералізації.

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Нагадаємо, у грудні Смолій пояснив, навіщо Україні своп із Китаєм на 15 мільярдів юанів.

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