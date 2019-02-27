Після лібералізації валютного ринку українці вивели за кордон 3 мільйони євро
З 7 лютого українці перевели за кордон валюту на загальну суму 3 мільйони євро.
Про це повідомив директор департаменту відкритих ринків Національного банку України Сергій Пономаренко на Валютному форумі в Києві, передає Liga.net.
За його словами, з початку дії нових правил на валютному ринку українці провели 246 операцій по переказам.
Нагадуємо:
7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".
Законом надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень.
Онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.
Протягом першого тижня дії нової валютної лібералізації українці купили онлайн 19 мільйонів доларів.
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