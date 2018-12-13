Смолій пояснив, навіщо Україні своп із Китаєм на 15 мільярдів юанів

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Валютний своп із Китаєм забезпечить розрахунки по торгових операціях, яких сьогодні між Китаєм і Україною стає більше.

Про це розповів голова НБУ Яків Смолій на брифінгу 13 грудня.

За його словами, відсутність втрат, які були б можливі через врахування курсу при використанні третьої валюти, вигідна як для імпортерів, так і для експортерів.

Використання коштів, задіяних у свопі, також можливе для поповнення золотовалютних резервів - до цього Україна вдавалася у 2015 році, зазначив Смолій.

"Китайський юань входить у корзину валют МВФ, тому в разі розкриття свопа ми можемо поповнити золотовалютні резерви", - сказав Смолій, підкресливши, що наразі такої потреби немає.

"Наразі ми не відкриваємо цей своп - він підписаний, доступний нам протягом трьох років", - зазначив голова НБУ.

Нагадаємо, 10 грудня Національний банк України та Народний банк Китаю поновили Двосторонній договір про валютний своп ще на три роки на рівні 15 мільярдів юанів або 62 мільярда гривень.

Це вже третя подібна угода. Термін дії попереднього трирічного договору про валютний своп на суму до 54 мільярдів гривень та 15 мільярдів юанів сплив у червні 2018 року.

Валютний своп являю собою обмін валютами з наступним зворотнім обміном за курсами, узгодженими сторонами, і використовується центральними банками при наданні ліквідності в національній валюті.

Нагадаємо, Україна та Китай планують подвоїти взаємний товарообіг до 10 млрд доларів.

Китайські компанії за два роки натендерили в Україні понад 10 мільярдів.

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Економічна правда