Ryanair почне польоти в третє українське місто — ЗМІ
Ірландський лоукостер Ryanair 26 березня проведе прес-конференцію в Харкові, на якій може оголосити про запуск рейсів з місцевого аеропорту.
Про це повідомляє avianews.com.
На заході з боку бюджетника виступить керівник з продажу та маркетингу в Центральній і Східній Європі, а також Балканах Ольга Павлонка і гендиректор керуючої аеропортом "Харків" компанії "Нью Системс АМ" Володимир Васильченко.
У разі анонсування відкриття рейсів Харків стане третім українським містом в маршрутній мережі Ryanair.
Наразі ірландський лоукостер літає з київського аеропорту "Бориспіль" і Львова.
Зазначається, що найбільшим бюджетним авіаперевізником в Харкові є Wizz Air. Авіакомпанія виконує з міста польоти до Відня, Дортмунда, Гданська, Катовіце, Кракова та Вроцлава.
З повним переліком рейсів Ryanair з України можна ознайомитись за посиланням: Куди полетить Ryanair: список маршрутів
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