Ryanair почне польоти в третє українське місто — ЗМІ

Ірландський лоукостер Ryanair 26 березня проведе прес-конференцію в Харкові, на якій може оголосити про запуск рейсів з місцевого аеропорту.

Про це повідомляє avianews.com.

На заході з боку бюджетника виступить керівник з продажу та маркетингу в Центральній і Східній Європі, а також Балканах Ольга Павлонка і гендиректор керуючої аеропортом "Харків" компанії "Нью Системс АМ" Володимир Васильченко.

У разі анонсування відкриття рейсів Харків стане третім українським містом в маршрутній мережі Ryanair.

Наразі ірландський лоукостер літає з київського аеропорту "Бориспіль" і Львова.

Зазначається, що найбільшим бюджетним авіаперевізником в Харкові є Wizz Air. Авіакомпанія виконує з міста польоти до Відня, Дортмунда, Гданська, Катовіце, Кракова та Вроцлава.

З повним переліком рейсів Ryanair з України можна ознайомитись за посиланням: Куди полетить Ryanair: список маршрутів

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