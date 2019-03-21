Агрохолдинг Герег може купити у "Оболоні" активи в Хмельницькій області

ТОВ "Агрохолдинг 2012" (Городок, Хмельницька обл.), що належить співвласникам мережі гіпермаркетів "Епіцентр-К" і "Нова лінія" Галині і Олександру Герегам, планує купити у великого виробника пива і безалкогольних напоїв ПрАТ "Оболонь" (Київ) активи у Хмельницької області.

Про це йдеться в оприлюднених матеріалах Антимонопольного комітету, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з матеріалами АМКУ, відомство може видати дозвіл на покупку активів у вигляді цілісного майнового комплексу. Йдеться про заготівельно-перевалочну базу та Закупянський комбікормовий завод (обидва — смт Закупне Хмельницької обл.) і частку в статутному капіталі ТОВ "Агрофірма імені В. Д. Слободяна" (с. Іванківці Хмельницької обл.).

Це забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Зазначається, що ці три підприємства належать ПАТ "Оболонь".

Корпорація "Оболонь" виробляє пиво, безалкогольні та слабоалкогольні напої, мінеральну воду, снеки, є найбільшим в країні експортером пива.

До її складу входять головний завод у Києві та дев'ять підприємств у регіонах країни.

Основні бренди: "Оболонь", Carling, Zlata Praha, Hike premium, Zibert, Keten, Hardmix, BeerMix, "Десант", "Жигулівське", "Живчик", "Оболонська", "Прозора". Корпорація також випускає слабоалкогольні напої Rio, "Джин-тонік", "Горілка лайм", "Віскі Вишня", "Ром-кола", "Бренді-кола", Ciber.

ПрАТ "Оболонь" у 2018 році отримало 176,9 млн грн чистого збитку проти 288,8 млн грн чистого прибутку роком раніше. Його активи за минулий рік скоротилися на 9% — до 5,2 млрд грн.

ТОВ "Агрохолдинг 2012" створене у вересні 2015 року. Його бенефіціарами через венчурний фонд "Оферент" виступають Галина і Олександр Гереги.

Нагадаємо:

За останні 2 роки народний депутат Олександр Герега та його дружина Галина інвестували в аграрний бізнес 150 млн доларів.

У березні 2018 року Гереги придивлялися також до цукрового бізнесу.

Раніше гендиректор "Епіцентр-К" розповів ЕП, що Гереги почали будувати свою аграрну імперію в 2015 році. За останні три роки їм вдалося сконцентрувати понад 100 тис. га в п'яти регіонах країни.

Згідно з рейтингом найбагатших українців, складеним журналом "Новий час" і інвесткомпанією Dragon Capital у 2017 році, Гереги входять у тому-10 найбагатших українців. Їхні статки сьогодні оцінюються в 688 млн доларів.