З окупованого Донбасу через Росію до ЄС іде до 2 мільйонів тонн антрациту — ДТЕК

Антрацит, що добувається з 11 захоплених шахт компанії ДТЕК на окупованій території Донбасу йде через Росію до різних країн Європейського Союзу.

Про це заявив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita, передає "Інтерфакс-Україна".

"За нашою інформацією, загалом з окупованої території Донбасу туди відправлено до 2 млн тонн антрациту. Польські компанії придбали близько 300 тис. тонн", - сказав він.

Тімченко зазначив, що ДТЕК звернувся до поліції щодо незаконного вивезення вугілля, і нині триває розслідування.

"Ми використовуємо будь-яку можливість, щоб представити нашу позицію посольствам країн, до яких іде антрацит із Донбасу, і представникам органів влади ЄС. У відповідь ми чуємо, що це відповідальність країн-імпортерів, які самі мають створити систему контролю походження вугілля. Ми очікуємо потужнішої реакції з боку ЄС та країн, до яких іде антрацит", - наголосив керівник ДТЕК.

Нагадаємо, у компанії ДТЕК Ріната Ахметова 6 листопада закінчилося вугілля на Луганській ТЕС, робота станції переведена на резервне паливо - газ.