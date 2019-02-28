У Білорусі запевнили, що не продають Україні вугілля з ОРДЛО

Білорусь майже в тисячу разів наростила поставки кам'яного вугілля в Україну на тлі більш ніж дворазового збільшення імпорту цього палива з Росії.

Про це пише naviny.by.

З Білорусі завозився в основному вугілля марки ТО з Кійзасського розрізу, який знаходиться в управлінні російської компанії "ВостокУголь".

В Україні вугілля закуповували "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) і "Євро-Реконструкція" (Дарницька ТЕЦ в Києві). Обидві компанії входять в "Укртеплоенерго" колишнього народного депутата Анатолія Шкрібляка.

Вугілля також поставлявся для заводу "Подільський цемент", що входить в ірландський холдинг CRH, і для Слов'янської ТЕС, яка належить "Донбасенерго". Компанію в 2018 році у сина колишнього президента Віктора Януковича викупив народний депутат з партії Петра Порошенка Максим Єфімов.

Закуповував вугілля з Білорусі й український трейдер "Амі Трейд", який продає паливо в селах.

За даними української митної статистики, поставками вугілля займалися чотири білоруські компанії: гомельські ТОВ "Бізнес-Альянс" (80,26 тисячі тонн) і ТОВ "Транс-Вугілля" (46,29 тисячі тонн), а також ТОВ "Екойл Кемікал" ( 27,07 тисячі тонн) з Полоцького району та ТОВ "ЕколайнСістемс" (20,11 тисячі тонн) з Мінська.

Компанії з невеликими статутними фондами (100-300 рублів) були зареєстровані з 2014 по 2018 роки.

"Бізнес-Альянс" на 100% належить бізнесменові Андрію Байдо.

Він розповів, що більше не займається поставками вугілля в Україні, тому що це невигідно.

"Ми цим не займаємося вже кілька місяців. Було вигідно возити через Білорусь, возили через Білорусь. А зараз нам це нецікаво. І ціни впали, і з українцями складно працювати. У них там зараз як у 90-х. Така практика нам не подобається", - сказав бізнесмен.

За його словами, у своїй роботі він не використовує протизаконні схеми і не завозив вугілля з ОРДЛО під виглядом російського.

"Під виглядом "Мерседеса" не завезеш "Запорожець". Вугілля, як і будь-який товар, відрізняється сильно по характеристикам. Лабораторії дають сертифікати. Вони ж не підуть на підробку. Це неможливо. Нам протизаконні схеми не цікаві", - підкреслив Андрій Байдо.

Співвласник і керівник "ЕколайнСістемс" Едуард Богданчук розповів, що поставляє вугілля Україні, тому що це вигідно, але, на його думку, скоро цей напрямок згорнеться.

"Сірими схемами ніхто не займається. Все легально. Ми зараз так працюємо, тому що це досить вигідно. Білорусі від цього тільки краще. Все на цьому заробляють. Але з кожним днем ​​все більше людей хочуть на цьому заробити, тому це дуже скоро припиниться. Політики тут немає", - зазначив Едуард Богданчук.

Нагадаємо:

За даними Белстата, за 2018 рік до України було відвантажено 588,5 тисячі тонн кам'яного вугілля на 50 млн доларів. У кількісному вираженні поставки зросли в 946 раз, в грошовому - в 798 разів.

Згідно з українською митної статистики, в минулому році білоруськими компаніями було поставлено понад 170 тисяч тонн вугілля. Значна розбіжність з даними Белстата може пояснюватися тим, що в білоруській статистикою, можливо, враховані компанії, які виступають контрактодержателя і / або брокерами.

За даними журналістів "Радыё Свабода", вугілля до Білорусі могло потрапити з шахт на тимчасово окупованому Донбасі.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що вугілля "точно не з ОРДЛО".

У листопаді 2018 року у ДТЕК заявили, що нтрацит, що добувається з 11 захоплених шахт компанії на окупованій території Донбасу, йде через Росію до різних країн Європейського Союзу.