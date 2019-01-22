ЄБРР може надати агрохолдингу Косюка 100 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розглядає проект, в рамках якого агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) отримає 100 мільйонів євро на придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Про це повідомляється на сайті ЄБРР, передає "Інтерфакс-Україна".

"Очікується, що проект внесе вклад в інтегровану якість, оскільки він підтримає МХП в його першому транскордонному придбанні такого масштабу... Проект також буде стимулювати інвестиції в Perutnina, що призведе до значного підвищення ефективності і прибутковості", - наголошується у повідомленні ЄБРР.

За даними на сайті ЄБРР, фінансування може бути надано в березні 2019 року.

Як повідомлялося, МХП в листопаді-2018 підписав угоду про придбання 90,68% акцій словенської Perutnina Ptuj.

Компанія заявила про плани інвестувати 200 млн євро у виробничу базу Perutnina Ptuj протягом чотирьох-п'яти років, щоб зміцнити і розвинути процеси вирощування і виробництва сільгосппродукції у Словенії та інших країнах, а також збільшити обсяг продажів у Словенії, Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговині. Компанія також має намір шукати можливості на інших ринках, в першу чергу в Західній Європі.

МХП отримав дозвіл антимонопольних органів Австрії, Македонії, Сербії та Румунії, очікує тільки підтвердження словенського Агентства по захисту конкуренції.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, в тому числі, на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині. Земельний банк агрохолдингу станом на кінець 2017 року складав близько 370 тис. га.

Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП. Видання "Новое время" оцінило його статки у 908 млн доларів, із цим показником Косюк посів 8 місце у списку 100 найбагатших українців.

Як повідомляла Економічна правда, підприємство Косюка "Вінницька птахофабрика" 1 листопада отримало 618 мільйонів гривень бюджетних дотацій, а загалом за рік – 812 мільйонів гривень.