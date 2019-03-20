У Фонді розповіли про схему виведення активів з банку відомого банкіра

Андрій Оністрат

Незадовго до запровадження тимчасової адміністрації балансову вартість активів банку "Національний кредит" було зменшено на 600 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Якщо на 1 січня 2015 року балансова вартість активів ПАТ "Банк Національний кредит" становила більше 2,5 млрд грн, то на момент запровадження тимчасової адміністрації (8 червня 2015 року) цю суму внаслідок застосування різних схем було зменшено до 1,9 млрд грн", - розповіла директор департаменту управління активами Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

"Оціночна ж вартість всіх активів "Нацкредиту" виявилася ще нижчою – лише 178 млн грн, або 9% від суми, зазначеної "на папері", - додала вона.

Було застосовано кілька схем, з яких найбільшої шкоди завдало виведення коштів з кореспондентського рахунку Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Ліхтенштейн) на користь новостворених іноземних компаній, заснованих працівниками "Нацкредиту".

"У такий спосіб ПАТ "Банк Національний кредит" було завдано шкоди на загальну суму більше 25 млн дол (близько 600 млн грн), які були фактично викрадені у його вкладників. При цьому, банк за документами начебто володів високоліквідними активами", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

5 червня 2015 року Національний банк відніс ПАТ "Банк Національний Кредит" до категорії неплатоспроможних.

Банк "Національний кредит" засновано в 1996 році. Найбільшим акціонером банку на 1 квітня 2015 року був Андрій Оністрат (30,4373%).

Згідно з даними Нацбанку, до 1 січня 2015 року за розміром загальних активів банк "Національний кредит" посідав 57 місце (2,499 млрд гривень) серед 158 українських банків.

Правоохоронці повідомили Оністрату про підозру в розтраті 597 мільйонів гривень.

По закінченню кар’єри банкіра Оністрат займається бігом та веде власний відеоблог.

Економічна правда