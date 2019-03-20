Укрзалізниця планує придбати 2200 вагонів і 15 тепловозів General Electric

У 2019 році АТ "Укрзалізниця" планує придбати 2200 вантажних вагонів і 15 тепловозів General Electric.

Це передбачено у консолідованому фінансовому плані компанії на поточний рік.

Зокрема, на оновлення рухомого складу передбачено 10,2 млрд грн або 56,4% від загальної суми плану капінвестицій.

Рухомий склад, що є у наявності УЗ, планується модернізувати та відремонтувати: це близько 12 тис. вантажних вагонів, 95 локомотивів і 64 пасажирських вагони.

Окрім того, заплановане цього року і капітальне будівництво, на що передбачено 5 млрд грн. За ці гроші планується реконструювати: 271,6 км колій, 190 одиниць стрілочних переводів і дільницю Долинська-Миколаїв.

Нагадаємо:

17 березня в УЗ розповіли, скільки дефектних колій та мостів очікують ремонту.

На початку лютого "Укрзалізниця" отримала всі 30 локомотивів General Electric, щодо яких було укладено контракт.

Як повідомлялось раніше, УЗ зможе забезпечити достатньо локомотивів для перевезення вантажів тільки за умови збільшення доходів. Так, лише індексація дозволить збільшити кошти на ремонт локомотивів на 50% — до 3,1 млрд грн.