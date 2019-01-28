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Експрес Київ-Бориспіль перевіз уже 100 тисяч пасажирів

Понеділок, 28 січня 2019, 11:31
 

Kyiv Boryspil Express, що курсує між Києвом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль", здійснив уже близько 3 тисяч рейсів та перевіз 100 тисяч пасажирів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

"Минулої суботи експресом було перевезено стотисячного пасажира. Це дуже гарний показник для проекту, що працює менше двох місяців. У середньому на добу ми перевозимо близько 2 тисяч пасажирів, з яких 52 % в напрямку аеропорту та 48 % зворотно", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Рекордну кількість – 2477 пасажирів – було перевезено 28 грудня минулого року, а найменшу – 1 січня цього року – 1015 пасажирів, зазначив він.

За словами Кравцова, найчастіше пасажири обирають Kyiv Boryspil Express у п’ятницю та середу. Так, у п’ятницю експрес перевозить у середньому 1921 пасажира, з яких 1090 – у напрямку Борисполя. У середу 956 із 1858 пасажирів подорожують до Києва.

"Уже в червні ми очікуємо на збільшення пасажиропотоку на цій лінії. За прогнозами з початку літа і до середини осені, коли триватиме сезон відпусток та призначатимуться чартерні літаки, аеропорт "Бориспіль" обслуговуватиме щомісяця понад 40 тисяч пасажирів. Саме тоді очікується суттєве збільшення кількості пасажирів Kyiv Boryspil Express, і ми вже готуємось до цього періоду", – резюмував Кравцов.

Нагадаємо, Kyiv Boryspil Express почав роботу 30 листопада 2018 року.

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