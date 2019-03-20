Ще понад 100 міст і сіл України підключено до 4G
Національний телеком-оператор "Київстар" підключив до 4G зв’язку нові міста і села у 7 областях — всього 110 населених пунктів.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зокрема, зв’язок 4G з’явився:
у Дніпровській області — в містах Нікополь і Покров (Орджонікідзе);
на Житомирщині — у містах: Малин, Андрушівка, Баранівка, Черняхів, Олевськ;
у Запорізькій області – Якимівка та Василівка;
у Кіровоградській – Гайворон та Улянівка;
в Черкаській – Звенигородка, Шпола, Христинівка, Тальне;
у Донецькій області — на узбережжі Азовського моря у містечках: Ялта, Урзуф, Білосарайська коса.
Таким чином наразі мережа 4G "Київстар" охоплює 4328 населених пунктів, де мешкають 23,3 млн людей, або 56% населення країни.
Окрім того, абонентам, які користуються USIM-картками і смартфонами з 4G-модулем, надано бонусні 10 тис. Мбайт для мобільного інтернету. Скористатись бонусом можна протягом 30 днів, зазначили у "Київстарі".
Серед переваг 4G, які назвав телеком оператор, більш швидка передача даних, а також у 2,5 рази менша затримка в передачі пакетів інформації, ніж у 3G.
"Для абонентів це можливість швидко обмінюватись "важким" контентом, дивитись онлайн ТВ високої якості зображення, в лічені секунди завантажувати мобільні додатки скрізь, де є покриття мережі", — додали у компанії.
Як підключитись до 4G
Щоб розпочати користування 4G необхідно, щоб смартфон та SIM-картка абонента підтримувала технологію LTE. Це можна перевірити з допомогою USSD-кодів: *245*5# виклик — для перевірки смартфонів; *245*4# виклик — для перевірки SIM-карток.
Замінити SIM-картку на USIM із підтримкою 4G/LTE можна безкоштовно в усіх фірмових магазинах "Київстар".
Нагадаємо:
В Україні продовжують упроваджувати 4G. Так, 12 березня стало відомо про черговий тендер на впровадження цього зв’язку.
Водночас у США вже запускають першу загальнодоступну мережу 5G.
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