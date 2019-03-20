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Ще понад 100 міст і сіл України підключено до 4G

Середа, 20 березня 2019, 13:31
 

Національний телеком-оператор "Київстар" підключив до 4G зв’язку нові міста і села у 7 областях — всього 110 населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, зв’язок 4G з’явився:

у Дніпровській області — в містах Нікополь і Покров (Орджонікідзе);

на Житомирщині — у містах: Малин, Андрушівка, Баранівка, Черняхів, Олевськ;

у Запорізькій області – Якимівка та Василівка;

у Кіровоградській  – Гайворон та Улянівка;

в Черкаській – Звенигородка, Шпола, Христинівка, Тальне;

у Донецькій області  — на узбережжі Азовського моря у містечках: Ялта, Урзуф,  Білосарайська коса.

Таким чином наразі мережа 4G "Київстар" охоплює 4328 населених пунктів, де мешкають 23,3 млн людей, або 56% населення країни.

Окрім того, абонентам,  які користуються  USIM-картками і смартфонами з 4G-модулем, надано бонусні 10 тис. Мбайт для мобільного інтернету. Скористатись бонусом можна протягом 30 днів, зазначили у "Київстарі".

Серед переваг 4G, які назвав телеком оператор, більш швидка передача даних, а також у 2,5 рази менша затримка в передачі пакетів інформації, ніж у 3G.

"Для абонентів це можливість швидко обмінюватись "важким" контентом, дивитись онлайн ТВ високої якості зображення, в лічені секунди завантажувати мобільні додатки скрізь, де є покриття мережі", — додали у компанії.

Як підключитись до 4G

Щоб розпочати користування 4G необхідно, щоб смартфон та SIM-картка абонента підтримувала технологію LTE. Це можна перевірити з допомогою  USSD-кодів: *245*5# виклик — для перевірки смартфонів; *245*4# виклик — для перевірки SIM-карток.

Замінити SIM-картку на USIM із підтримкою 4G/LTE можна безкоштовно в усіх фірмових магазинах "Київстар".

Нагадаємо:

В Україні продовжують упроваджувати 4G. Так, 12 березня стало відомо про черговий тендер на впровадження цього зв’язку.

Водночас у США вже запускають першу загальнодоступну мережу 5G.

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4G Київстар

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