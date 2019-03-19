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Офіційний курс: гривня продовжує падати

Вівторок, 19 березня 2019, 08:44
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 19 березня на рівні 27,13 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,79 гривні (на 18 березня — 30,54 гривні).

Нагадуємо:

НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 30 копійок, встановивши його на 18 березня на рівні 27,01 гривні.

18 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 —27,15 гривні за долар.

Економічна правда

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