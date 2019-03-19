Офіційний курс: гривня продовжує падати

Василь Хмельницький: Не займаюся трьома речами — зброєю, наркотиками і бізнесом в Донецьку Серед його активів — аеропорт "Київ", Unit.City та компанія UDP, яка реалізувала проекти "Новопечерські липки", "Паркове містечко" та Ocean Plaza, а також сотні гектарів землі в межах Києва. Як будувалася імперія Хмельницького і до чого тут київська влада. (рос)

Як самостійно купити і розмитнити "євробляху". Журналістський експеримент Пільговий період розмитнення авто завершився, але купити автомобіль в ЄС і розмитнити його — все одно дешевше, ніж придбати такий же в Україні. Як це зробити, щоб не переплачувати посередникам і не потрапити у халепу — ЕП знає з власного досвіду.