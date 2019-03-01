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Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

П'ятниця, 1 березня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 1 березня на рівні 26,85 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,66 гривні (на 28 лютого - 30,73 гривні).

Нагадуємо:

28 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90 гривні за долар.

НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 28 лютого на рівні 26,99 гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня

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