Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
П'ятниця, 1 березня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 1 березня на рівні 26,85 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,66 гривні (на 28 лютого - 30,73 гривні).
Нагадуємо:
28 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90 гривні за долар.
НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 28 лютого на рівні 26,99 гривні.
Економічна правда
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