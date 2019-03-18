Маркарова розповіла, які умови меморандуму МВФ ще потрібно виконати

Мінфін виконав усі маяки та левову частину умов програми співпраці з МВФ.

Про це міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла у розмові з ЕП.

"Під час візиту експертів МВФ у нас відбулося дуже конструктивне обговорення. Всі поточні маяки та більшість поточних зобов’язань по програмі виконані, а ті, що не виконані – в процесі виконання, і ми розуміємо, що їх імплементація просувається добре", - сказала вона.

За її словами, підготовка до оголошення конкурсу на відбір керівників державної митної та державної податкової служб в процесі, однак, навіть якщо ми виконаємо цей пункт не до кінця квітня, а до середини травня – це технічний момент.

"Головне, щоби до моменту нашого шестимісячного перегляду (травень 2019 – ЕП), ми виконали усе, що пообіцяли виконати", - підкреслила Маркарова.

Частина зобов’язань, які ще належить виконати, стосується державних банків.

"Скоро HR компанії представлять нам перелік кандидатів до незалежних наглядових рад Ощадбанку, Укрексімбанку та ПриватБанку. Я сподіваюся, це станеться до кінця квітня", - сказала Маркарова.

"Потім потрібно буде визначитися з представниками від Кабміну та Адміністрації Президента. Думаю, що це питання буде вирішене досить швидко", - повідомила міністр фінансів.

Виконання низки умов Меморандуму та зобов’язань України перед ЄС залежить від парламенту.

Очікується, що Верховна Рада підтримає законопроект про запровадження авторизованих економічних операторів (№7473).

"Він належить до євроінтеграційних законопроектів, і зараз ми разом з комітетом з питань податкової та митної політики доопрацьовуємо його", - розповіла Маркарова.

Міністр фінансів очікує, що парламентарі розглянуть його після закону про мову.

Ще два законопроекти, які потрібно прийняти в рамках зобов’язань перед МВФ та ЄС, - про запровадження спільного транзиту (№9532) з 35 країнами та про запобігання відмиванню коштів (№9417). Останній дозволить привести правила нашого фінмоніторингу у відповідність до Директиви ЄС. Ці законопроекти, разом з ратифікованою Конвецією MLI, дозволять нам об’єднати зусилля у боротьбі з розмиванням бази оподаткування та виведенням прибутку з-під оподаткування.

"Якщо говорити про пункти меморандуму, які не є маяками програми, то МВФ завжди з розумінням ставиться до причин, через які ми можемо не вкластися у визначені програмою терміни. Головне, щоб ці причини були об’єктивними", - пояснила вона.

"Щось ми можемо виконати достроково, щось пізніше", - зазначила Маркарова.

При винесенні питання про виділення країні траншу на розгляд Ради директорів МВФ, у першу чергу увага приділяється виконанню попередніх заходів та структурних маяків програми.

За словами Маркарової, на сьогодні від продовження співпраці України з МВФ залежить, чи зможе України отримати фінансування Світового банку. Україна вже почала перемовини зі СБ про наступну суму гарантій.

"Кінцевої цифри поки немає, але вона може бути на рівні минулого року – близько 1 млрд доларів", - повідомила міністр.

Також продовження співпраці із МВФ є важливим для реалізації програми макрофінансової допомоги ЄС, в рамках якої Україна працює для отримання другого траншу у сумі 500 млн євро.

"Усі наші міжнародні кредитори готові нам допомагати і виділяти фінансування, але наше перебуванні у програмі з МВФ є для них бенчмарком і обов’язковою умовою", - резюмувала вона.

Раніше глава НБУ Яків Смолій позитивно оцінив роботу технічної місії МВФ у Києві.

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Галина Калачова, ЕП