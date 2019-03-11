"Укрзалізниця" запускає нічний експрес Київ-Маріуполь

Починаючи з квітня АТ "Укрзалізниця" запустить новий потяг №10/9 — нічний експрес Київ-Маріуполь.

Про це у Facebook повідомив голова правління УЗ Євген Кравцов.

Тепер, за його словами, дістатися від столиці до Маріуполя можна буде на дві години швидше — час у дорозі займе близько 15 годин замість нинішніх 17.

"Повідомлення з Маріуполем — у пріоритеті. Зараз час у дорозі — понад 17 годин. "Укрзалізниця" обіцяла, що поїзди будуть курсувати швидше. З урахуванням оптимального балансу між вантажними перевезеннями і пасажирськими 2:00 — це максимум, який зараз ми можемо зробити з наявної інфраструктурою", — написав Кравцов.

Продажі квитків уже відкриті. Експрес курсуватиме через день, починаючи з 30 березня. Вирушати зі столиці він буде о 19:03, прибуватиме до Маріуполя — о 09:47. Із Маріуполя відправлення о 16:30, прибуття до Києва — о 07:14.

Експрес складатиметься з 10 модернізованих вагонів.

Нагадаємо, що нещодавно в УЗ назвали топ-10 найбільш завантажених вокзалів України в 2018 році.