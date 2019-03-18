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Гривня на міжбанку застигла на місці

Понеділок, 18 березня 2019, 17:30
 

18 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 - 27,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,12 - 27,15 гривні;

Євро - 30,76 - 30,79 гривні;

Російський рубль - 0,4214 - 0,4220 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 30 копійок, встановивши його на 18 березня на рівні 27,01 гривні.

18 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,12 гривні за долар.

Економічна правда

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