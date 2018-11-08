У зоні відчуження розвиватимуть вітроенергетику — міністр

Кабінет міністрів на засіданні 7 листопада підтримав проект з розвитку вітроенергетики у Зоні відчуження.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

"Уряд підтримав пропозицію Мінприроди стартувати вітроенергетиці в Чорнобильській зоні. Перша приватна інвестиція у такий проект починає проектувати ВЕС. Чорнобильська зона - територія змін", - написав Семерак.

Територія зони відчуження розташована на тій самій широті, що й Німеччина та Франція, які вже понад 10 років забезпечують частину своїх потреб з енергетики за рахунок альтернативних джерел.

"У зоні відчуження ми активно працюємо над впровадженням процесів з енергоефективності. Одним з перших пілотних проектів є дослідна експлуатація інсинератора - установки для спалювання радіоактивно забрудненої деревини з лісів зони відчуження. Теплова енергія, що отримується від інсинератора, дозволила суттєво зменшити споживання природного газу. Крім того, ДСП "Чорнобильська АЕС" у 2016 році повністю відмовилось від використання газу для опалення приміщень", - зазначив голова Держагентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук під час конференції Solar Energy Ukraine, передає "Укрінформ".

За його словами, важливим напрямом, якому ДАЗВ приділяє значну увагу, є будівництво парків сонячної та вітрової енергетики, що дозволить максимально ефективно використати існуючий потенціал зони відчуження.

Петрук також акцентував увагу на тому, що розвиток "зелених" технологій у зоні відчуження сприятиме енергетичній незалежності та безпеці, створенню нових робочих місць та сталому розвитку суспільства.

Нагадаємо, 5 жовтня в Прип'яті на території Чорнобильської АЕС офіційно відкрили сонячну електростанцію Solar Chernobyl.

Нагадаємо також, що в 2017-му році ТОВ "Солар Чорнобиль" вже отримала право оренди частини "Інженерної споруди системи охолодження об'єктів Чорнобильської АЕС" площею 2,5 тис. кв. м.

Згідно з даними YouControl, єдиний бенефіціар "Солар Чорнобиль" - Євген Варягін, відомий як керівник проектів по сонячним електростанціям компанії Activ Solar (підконтрольній братам Клюєвим).

Незважаючи на анексію Криму і "націоналізацію" проектів Activ Solar, Варягін досі вказаний як керівник ряду кримських СЕС.

Solar Chernobyl є спільним проектом Консорціуму компаній Rodina - Enerparc AG, заснованому в 2013 році. Мета проекту - реалізація проектів відновлюваної енергетики на територіях, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ідея щодо створення проекту виникла в 2013 році і вилилася в розробку сонячним Консорціумом Rodina - Enerparc AG стратегії будівництва СЕС на територіях, постраждалих від аварії на ЧАЕС.

У липні 2015 року Консорціум і Чорнобильська АЕС підписали Меморандум про будівництво сонячної електростанції на території ЧАЕС.

У 2016-му - розробили ТЕО проекту, юридичну та фінансову схеми його реалізації.

У лютому 2017-го підписали Договір оренди ділянки під розміщення сонячної електростанції на території ЧАЕС, і в жовтні компанії Rodina і Enerparc AG почали монтувати технологічне обладнання СЕС.

У першому кварталі 2018 року сонячна електростанція була введена в експлуатацію, а 12 червня 2018 року Solar Chernobyl отримав зелений тариф. Таким чином, з 1 липня цього року, вперше за 18 років, перші кіловати з Чорнобиля почали надходити в єдину енергосистему України.