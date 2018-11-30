ЄС допоміг побудувати у Чорнобильській зоні три сховища для відходів

Європейський Союз у партнерстві з Державним агентством України з управління зоною відчуження завершив два проекти вартістю 1,75 млн євро з підтримки введення в експлуатацію та ліцензування трьох сховищ для захоронення радіоактивних відходів, а також розробки проекту будівництва нового технологічного корпусу для переробки короткоіснуючих низькоактивних та середньоактивних відходів на комплексі виробництв "Вектор" у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це йдеться у повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні.

Очікується, що введення в експлуатацію сховищ для захоронення радіоактивних відходів та початок будівництва технологічного корпусу відбудуться у 2019 році.

"З наданням ліцензії та введенням в експлуатацію нових об’єктів буде зроблено значний крок уперед до безпечного зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції", - зазначила керівник проекту з боку Європейської комісії Крістіна Тормелен.

За підтримки західних та українських фахівців державне спеціалізоване підприємство "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами" працювало над підвищенням безпеки й ефективності при поводженні з усіма типами короткоіснуючих низькоактивних та середньоактивних відходів в Україні.

Така інфраструктура дозволить здійснювати безпечне поводження та захоронення відходів, що залишилися після Чорнобильської катастрофи 1986 р.

Виконавцями проекту виступили Empresarios Agrupados International (Іспанія) у консорціумі з українською компанією Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект". Період виконання проекту становив 36 місяців (з 2 грудня 2015 по 1 грудня 2018).

Після Чорнобильської аварії ЄС розпочав програму з ядерної безпеки. Внесок Європейського Союзу в ядерну безпеку України перевищив 950 млн євро. Вартість прямої підтримки, наданої ДП НАЕК "Енергоатом" та Державній інспекції ядерного регулювання України через програму 2+2, наближається до 300 млн євро.

Крім того, вклад у довгострокове безпечне поводження з радіоактивними відходами, що утворились у результаті Чорнобильської аварії, відходами зняття з експлуатації Чорнобильської атомної електростанції та в довгострокове зберігання й захоронення радіоактивних відходів діючих енергоблоків України перевищує 600 млн євро.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів підтримав проект з розвитку вітроенергетики у Зоні відчуження.

5 жовтня в Прип'яті на території Чорнобильської АЕС офіційно відкрили сонячну електростанцію Solar Chernobyl.