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Шулявський міст почнуть ламати 16 березня. Водіям показали схему руху

Понеділок, 4 березня 2019, 17:36

Шулявський шляхопровід повністю перекриють 16 березня у зв’язку із реконструкцією.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба Київради.

Головний інженер КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" Олександр Здольник розповів, що роботи з демонтажу існуючого шляхопроводу будуть розпочаті уже 17 березня.

"Етапність виконання робіт передбачає, що перші роботи – це демонтаж контактної мережі, демонтаж опор освітлення, демонтаж карнизних блоків, демонтаж консолей тротуарів, розбирання асфальтно-бетонного покриття, демонтаж самих балок прогонових будов та частковий демонтаж ростверків", – розповів він.

До кінця 2019 року заплановано, зокрема, завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.

Рух транспорту на цей час буде організовано прилеглими вулицями.

 
 

"Рух транспорту в напрямку Олександра Довженка – Вадима Гетьмана відбуватиметься вулицями Антона Цедіка та Петра Нестерова, з виїздом на проспект Перемоги. Для цього на перетині вулиці Петра Нестерова та проспекту Перемоги влаштовано тимчасовий світлофорний об’єкт. Далі – проспектом Перемоги до перетину з вулицею Гарматною – на зазначеному перехресті також влаштовується тимчасовий світлофорний об’єкт для забезпечення можливості лівого повороту на вулицю Гарматну. Далі – вулицею Гарматною та вулицею Виборзькою забезпечується виїзд на вулицю Вадима Гетьмана", – розповів Здольник.

Щодо руху транспорту в напрямку Вадима Гетьмана – Олександра Довженка, то рух відбуватиметься існуючим реконструйованим з’їздом на проспект Перемоги з можливістю перетину проспекту та виїздом на вулицю Олександра Довженка існуючим реконструйованим з’їздом, де також влаштують тимчасовий світлофорний об’єкт.

На шляхах об’їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедіка (до перетину з вулицею Петра Нестерова) та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.

Тролейбусний рух із боку Севастопольської площі вулицею Вадима Гетьмана матиме кінцеву зупинку "Індустріальний міст"; з боку вулиці Олени Теліги вулицею Олександра Довженка – кінцеву зупинку "Вул. Івана Гонти".

Нагадаємо:

27 лютого 2017 року у Києві частково обвалився Шулявський міст.

У липні 2018 року Київська адміністрація затвердила проект реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана.

Затверджений КМДА проект передбачає будівництво неповної "конюшини" з трьома з'їздами (замість класичних для "конюшини" чотирьох).

Загальна кошторисна вартість будівництва станом на червень 2018 року становила 830 мільйонів гривень.

Українська правда

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