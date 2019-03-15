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Тігіпко розширив ділянку під забудову у центрі Києва

П'ятниця, 15 березня 2019, 17:18
 

Компанія Сергія Тігіпка купила бізнес-центр поруч із ділянкою у центрі Києва, де планує побудувати мультифункціональний комплекс.

Про це повідомила прес-служба компанії, передає FinClub.

Страхова компанія "ТАС" купила у державного Укргазбанку бізнес-центр у Києві на вул. Велика Васильківська, 39.

"ТАС" купила на відкритому аукціоні СЕТАМ земельну ділянку (0,2599 га) та об'єкти нерухомого майна (офісні будівлі), які раніше належали Укргазбанку.

Укргазбанк продав бізнес-центр на вул. Велика Васильківська за 182,164 млн грн при стартовій ціні в 181,257 млн ​​грн.

У жовтні 2018 року АМКУ надав дозвіл компанії Devisal Limited (входить до групи "ТАС") купити акцій компанії Lifaza Limited, яка володіє (прямо і побічно) корпоративними правами ТОВ "Київ Житло-Інвест Менеджмент", якому належить сусідня земельна ділянка площею 0,44 га на вул. Велика Васильківська 35, 35б, 37 у Києві.

На даний момент група "ТАС" розглядає проекти по будівництву на цих ділянках сучасного мультифункціонального комплексу з урахуванням особливостей і унікального розташування ділянок.

Раніше Тігіпку не дозволили будувати 115-метрову висотку біля станції метро "Палац Україна".

Тим часом Тігіпко планує побудувати на територіях заводу "Кузня на Рибальському" в Києві житловий масив і великий торгово-офісний центр.

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Тігіпко нерухомість

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