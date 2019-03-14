Антимонопольники зацікавилися купівлею Ахметовим двох обленерго у росіян

Антимонопольний комітет вивчає інформацію щодо концентрації на ринку передачі електричної енергії місцевими електромережами в зв'язку з купівлею енергохолдингом "ДТЕК" Ріната Ахметова двох обленерго у групи "VS Energy".

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

У березні поточного року в Комітеті розпочато розгляд справ щодо концентрації у вигляді придбання ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" понад 50% акцій ПАТ "Київобленерго" і АТ "Одесаобленерго".

"Зазначені концентрації відбуваються на ринку передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами в територіальних межах Київської та Одеської областей, де розташовані відповідні електричні мережі", - заявили в АМКУ.

"З метою повного об'єктивного розгляду Комітетом справ, у разі наявності інформації, яка може вплинути на прийняття Комітетом рішення у справі по суті, просимо зацікавлених осіб надсилати інформацію, зауваження і пропозиції з питання зазначених концентрацій", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо:

На початку січня 2019 року ДТЕК заявив про намір сконцентрувати 68,2949% акцій "Одесаобленерго" і 93,9978% акцій "Київобленерго", що належать групі VS Energy.

У цьому ж місяці "ДТЕК Нафтогаз" стала власником 24,99% акцій "Київобленерго" і 16,773013% "Одесаобленерго".

За даними ЕП, реальними власниками групи VS Energy є росіяни Євген Гінер, Михайло Воєводін і Олександр Бабаков.

За неофіційною інформацією, ціна купівлі "Київобленерго" та "Одесаобленерго" становить 250 млн дол: 180 млн дол за 94% акцій Київобленерго та 70 млн дол за 68% "Одесаобленерго".

Після закриття цієї угоди ДТЕК планує поглинути і решту 5 обленерго, що залишаються у власності росіян. Таким чином, під контроль Ахметова перейдуть Херсонобленерго, Кіровоградобленерго, Житомиробленерго, Чернівціобленерго, Рівнеобленерго.

Обленерго ДТЕК контролює передачу та збут 37% всієї електроенергії. Після покупки ще двох обленерго ця доля виростає до 48%. А після поглинання ще 5 обленерго ДТЕК контролюватиме 57% всієї передачі та збуту електроенергії, прогнозують експерти.

28 грудня АМКУ голосуванням більшості держуповноважених закрив справу щодо зловживання монопольним становищем енергогенеруючих компаній Ахметова.

Економічна правда