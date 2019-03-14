Названо боржників із передачі підприємств на приватизацію

У Фонді державного майна назвали перелік боржників із передачі підприємств на приватизацію, серед яких — Кабінет міністрів, п’ять міністерств і кілька держпідприємств.

Про це повідомив у Facebook в. о. голови фонду Віталій Трубаров.

Так, до переліку боржників увійшли:

Кабінет міністрів — 1 підприємство.

Мінекономрозвитку — 4 підприємства.

Мінінфраструктури — 4 підприємства.

Мінагрополітики — 14 підприємств.

Мінрегіон — 5 підприємств.

МОЗ — 1 підприємство.

Держпідприємництво — 1 підприємство.

Укрбуд — 1 підприємство.

Укравтодор — 1 підприємство.

Трубаров додав, що нові об’єкти були б для фонду "великою радістю, але у нас їх немає".

"Усе залежить від органів управління такими об‘єктами та їхньої готовності з ними розлучатися", — підкреслив він.

Нагадаємо, що на початку поточного року Фонд держмайна та Міжнародний валютний фонд обговорили можливість вирішення проблем, що блокують процес великої приватизації.

Нагадаємо, минулого року план із приватизації було виконано на 2%. "Діру" в держбюджеті вирішили покрити за рахунок позики.