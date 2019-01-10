Всі розділи
Укр / Рус

Фонд держмайна і МВФ домовилися "рятувати" велику приватизацію

Четвер, 10 січня 2019, 13:40

Фонд державного майна та Міжнародний валютний фонд обговорили можливість вирішення проблем, що блокують процес великої приватизації.

Про це за підсумками зустрічі з представником МВФ Йостою Люнгманом повідомив голова Фонду держмайна Віталій Трубаров.

"Домовилися з Постійним представником МВФ Люнгманом спільними зусиллями вирішити проблеми, котрі блокують процес великої приватизації", - написав він в Facebook.

"Чітка вимога МВФ - розпочати в 2019 році продаж компаній з переліку великої приватизації", - заявив Трубаров.

За його словами, на сьогоднішній день відібрані на конкурсі 5 місяців тому консорціуми інвестиційних радників не можуть розпочати безпосередню підготовку через судові позови.

"Фактично з квітня місяця минулого року простоює ОПЗ, а інвестиційний радник Pericles Global Advisory в складі консорціуму з White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine та SARS Сapital не може розпочати процес підготовки до приватизації і реструктуризації боргів заводу, в тому числі і перед "Нафтогазом", що дало б можливість підприємству розпочати виробництво продукції", - додав він.

Нагадаємо, минулого року план з приватизації було виконано на 2%. "Діру" в держбюджеті вирішили покрити за рахунок позики.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Фонд держмайна МВФ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Головний претендент на "Центрененерго" хоче засудити Фонд держмайна 20 грудня 2018, 10:37
Офіційно: "Центренерго" не продадуть цього року 11 грудня 2018, 18:05
"Ображені" радники блокують велику приватизацію – Фонд держмайна 29 листопада 2018, 14:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті