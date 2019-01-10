Фонд держмайна і МВФ домовилися "рятувати" велику приватизацію

Фонд державного майна та Міжнародний валютний фонд обговорили можливість вирішення проблем, що блокують процес великої приватизації.

Про це за підсумками зустрічі з представником МВФ Йостою Люнгманом повідомив голова Фонду держмайна Віталій Трубаров.

"Домовилися з Постійним представником МВФ Люнгманом спільними зусиллями вирішити проблеми, котрі блокують процес великої приватизації", - написав він в Facebook.

"Чітка вимога МВФ - розпочати в 2019 році продаж компаній з переліку великої приватизації", - заявив Трубаров.

За його словами, на сьогоднішній день відібрані на конкурсі 5 місяців тому консорціуми інвестиційних радників не можуть розпочати безпосередню підготовку через судові позови.

"Фактично з квітня місяця минулого року простоює ОПЗ, а інвестиційний радник Pericles Global Advisory в складі консорціуму з White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine та SARS Сapital не може розпочати процес підготовки до приватизації і реструктуризації боргів заводу, в тому числі і перед "Нафтогазом", що дало б можливість підприємству розпочати виробництво продукції", - додав він.

Нагадаємо, минулого року план з приватизації було виконано на 2%. "Діру" в держбюджеті вирішили покрити за рахунок позики.

Економічна правда