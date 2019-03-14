Справу проти YouControl офіційно закрито

Столична Національна поліція закрила справу, де фігурував YouControl, через "відсутність складу кримінального правопорушення".

Про це повідомили у прес-службі YouControl.

"Національна поліція поставила крапку в дворічній історії боротьби компанії YouControl за свої права працювати на ринку відкритих даних. Відомство (Нацполіція — ред.), якому восени справа перейшла від Служби безпеки України, закрило її", — зазначається у повідомленні.

Зокрема, у постанові Нацполіції зазначається:

"Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000281 від 25.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 361, ч. 2 ст. 359 КК України закрити у зв'язку із відсутністю складу кримінального правопорушення".

Представник компанії зазначив, що такий результат — це "тривала та складна робота як адвокатів, так і піар-відділу компанії, і що "вагому роль у позитивному завершенні процесу також зіграла увага ЗМІ" до цієї проблеми.

Зі слів засновник та СЕО YouControl Сергія Мільмана, компанія здобувала перемогу, яка дозволила їй захистити власну репутацію та ідею відкритості даних, а також довести, що нормативна база у сфері відкритих даних – працює.

"Ми на своєму прикладі продемонстрували, що бізнес може в правовому полі захиститися від правоохоронців-мародерів, не йти з ними на компроміси та не задобрювати хабарами", – запевнив Мільман.

YouControl — аналітична система, що з 50 джерел формує досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами.

Нагадаємо:

Розслідування щодо YouControl СБУ розпочала у липні 2016 року. Компанії інкримінували незаконний збут спеціальних технічних засобів, негласне отримання інформації в інтересах розвідувальних органів РФ, а згодом – несанкціоноване втручання в роботу відкритих держреєстрів.

23 березня 2017 року СБУ провела обшуки в офісі і квартирах працівників сервісу YouControl.

Того ж дня СБУ на своєму сайті повідомила, що її співробітники викрили київську комерційну структуру "на незаконному зборі та продажу інформації, яка має обмежений доступ та є власністю держави".

У липні 2018 року суд зобов’язав СБУ завершити справу YouControl.

А в листопаді 2018 року СБУ передала справу YouControl Нацполіції.