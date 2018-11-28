СБУ передала справу YouControl Нацполіції

Служба безпеки України повідомила про передачу справи YouControl до Національної поліції, яка нещодавно повернула вилучене в офісі компанії майно.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

"У липні 2018 року Шевченківський районний суд Києва встановив граничний двомісячний термін, аби слідчі СБУ закінчили досудове розслідування у справі, де фігурувала компанія YouControl", - повідомляє прес-служба.

"Тобто час, коли весь цей затягнутий та безпідставний процес мав закінчитися, сплинув ще у вересні. Однак, замість закриття розслідування справи перейшло до слідчого відділу Дніпровського управління поліції у місті Києві", - заявили в компанії.

"Після більш ніж двох років безрезультатного формального розслідування СБУ почала отримувати зворотною реакцію у відповідь на свої протизаконні дії, тож вирішила "злити" справу до районного управління поліції", ‒ заявив Данило Глоба, заступник директора з правових питань компанії YouControl.

За його словами, такий підхід лише підтверджує, що розслідування СБУ від початку було штучним, розпочатим винятково для дестабілізації роботи компанії, спричинення шкоди і залякування працівників.

"Це черговий напад силових структур на ІТ-бізнес, які відбуваються протягом останніх років", ‒ запевнив Глоба.

YouControl — аналітична система, що з 50 джерел формує досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами.

Як відомо, 23 березня 2017 року СБУ провела обшуки в офісі і квартирах працівників сервісу YouControl.

Того ж дня СБУ на своєму сайті повідомила, що її співробітники викрили київську комерційну структуру "на незаконному зборі та продажу інформації, яка має обмежений доступ та є власністю держави".

Економічна правда