Всі розділи
Укр / Рус

НБУ опустив гривню на 35 копійок до долара та на 46 до євро

Четвер, 14 березня 2019, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 35 копійок, встановивши його на 14 березня на рівні 26,70 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,18 гривні (на 12 березня - 29,72 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара майже на 5 копійок, встановивши його на 13 березня на рівні 26,35 гривні.

13 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,77 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нацбанк курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
За місяць інфляція сповільнилася до 8,8% 12 березня 2019, 14:01
Нацбанк зміцнив курс гривні на 11 копійок 11 березня 2019, 09:00
Нацбанк зміцнив курс гривні на 7 копійок 6 березня 2019, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті