НБУ опустив гривню на 35 копійок до долара та на 46 до євро
Четвер, 14 березня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 35 копійок, встановивши його на 14 березня на рівні 26,70 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,18 гривні (на 12 березня - 29,72 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара майже на 5 копійок, встановивши його на 13 березня на рівні 26,35 гривні.
13 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,77 гривні за долар.
Економічна правда
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