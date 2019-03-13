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На міжбанку курс гривні до євро впав нижче психологічної позначки

Середа, 13 березня 2019, 17:40
 

13 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,77 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,73 - 26,77 гривні;

Євро - 30,22 - 30,26 гривні (12 березня - 29,90 - 29,93);

Російський рубль - 0,4082 - 0,4092 гривні.

Нагадуємо:

13 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,48 - 26,52 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара майже на 5 копійок, встановивши його на 13 березня на рівні 26,35 гривні.

Економічна правда

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