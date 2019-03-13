Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

13 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,48 - 26,52 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,63 - 26,67 гривні;

Євро - 30,10 - 30,15 гривні;

Російський рубль - 0,4065 - 0,4075 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:17 котирування гривні до долара становили 26,49 - 26,85 гривні. Євро купують за 29,80 гривні, продають за 30,35 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,73 - 26,87 гривні, євро - 30,14 - 30,35 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара майже на 5 копійок, встановивши його на 13 березня на рівні 26,35 гривні.

12 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,31-26,34 гривні за долар.

12 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,53-26,56 гривні за долар.

Економічна правда