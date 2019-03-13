У Фірташа кажуть, що не хочуть зривати монетизацію субсидій

"Регіональна газова компанія" спростувала інформацію НАК "Нафтогаз України" про можливий зрив механізму монетизації субсидій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Регіональної газової компанії".

"Регіональна газова компанія послідовно і відкрито виступає за монетизацію субсидій, яка є необхідним кроком для демонополізації і створення повноцінного ринку газу в секторі побутових споживачів", - сказано в повідомленні.

За словами представників РГК, "така позиція дратує газового монополіста НАК "Нафтогаз України", який саме на фінальній стадії монетизації вдався до провокаційних і повністю фейкових заяв про нібито загрозу зриву монетизації з боку РГК".

У той же час, в РГК не прокоментували інформацію про затримки з доставкою рахунків на оплату газу споживачам.

Нагадуємо:

12 березня НАК "Нафтогаз України" опублікував інформацію про те, що споживачам не приходять рахунки для оплати за спожитий газ.

Сформувати рахунок в особистому кабінеті онлайн також неможливо, йдеться в повідомленні.

В "Нафтогазі" висунули припущення, що таким чином в установах можуть "щось крутити" з нормами, температурними умовами або рекомендованими платежами.

Однією з ймовірних причин цього в НАК назвали спроби зірвати монетизацію субсидій.

У березні почалися перевірки операторів газорозподільних мереж через завищені платіжки на газ для споживачів.

Економічна правда