Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

12 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,31 - 26,34 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,35 - 26,37 гривні;

Євро - 29,73 - 29,75 гривні;

Російський рубль - 0,4002 - 0,4007 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:13 котирування гривні до долара становили 26,31 - 26,58 гривні. Євро купують за 29,55 гривні, продають за 30,01 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,47 - 26,56 гривні, євро - 29,85 - 29,98 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 12 березня на рівні 26,31 гривні.

11 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 - 26,29 гривні за долар.

11 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 - 26,36 гривні за долар.

Економічна правда