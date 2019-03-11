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Гривня зміцнюється: курс на міжбанку, готівковому та "чорному" ринках

Понеділок, 11 березня 2019, 11:35
 

11 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 - 26,29 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,30 - 26,33 гривні;

Євро - 29,57 - 29,60 гривні;

Російський рубль - 0,3979 - 0,3984 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:34 котирування гривні до долара становили 26,29 - 26,57 гривні. Євро купують за 29,53 гривні, продають за 30,02 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,46 - 26,53 гривні, євро - 29,83 - 29,99 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 11 березня на рівні 26,39 гривні.

7 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,38 гривні за долар.

Економічна правда

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