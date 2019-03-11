Гривня зміцнюється: курс на міжбанку, готівковому та "чорному" ринках
11 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,25 - 26,29 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,30 - 26,33 гривні;
Євро - 29,57 - 29,60 гривні;
Російський рубль - 0,3979 - 0,3984 гривні.
На готівковому ринку станом на 11:34 котирування гривні до долара становили 26,29 - 26,57 гривні. Євро купують за 29,53 гривні, продають за 30,02 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,46 - 26,53 гривні, євро - 29,83 - 29,99 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 11 березня на рівні 26,39 гривні.
7 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,38 гривні за долар.
Економічна правда
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