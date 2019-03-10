Овочі, фрукти, алкоголь: як зростали ціни в лютому

Інфляція на споживчому ринку в лютому 2019 року порівняно із січнем 2019 року становила 0,5%.

Про це свідчать дані Держстату.

Як свідчать дані статистичного відомства, з початку року споживчі ціни зросли на 1,5%.

Як наголошується, на споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%.

"Найбільше (на 6,6% та 3,6%) подорожчали овочі та фрукти. На 1,9–0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, хліб, цукор, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, масло. Водночас на 3,6–0,8% подешевшали яйця, м’ясо та м’ясопродукти, рис", - йдеться у повідомленні.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, у тому числі тютюнові вироби – на 1,7%, алкогольні напої – на 0,8%. Одяг і взуття подешевшали на 3,5%, зокрема, взуття – на 3,7%, одяг – на 3,3%.

"Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося за рахунок підвищення тарифів на водопостачання на 1,8%, гарячу воду, опалення – на 1,5%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,2%, каналізацію – на 1,1%", - повідомляє Держстат.

Згідно з повідомленням, зниження цін на транспорт у цілому на 0,1% в основному спричинено здешевленням палива та мастил на 2,0% та автомобілів на 0,6%.

Разом з тим на 5,1% та 2,0% подорожчав проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті.

Нагадуємо:

Інфляція на споживчому ринку в січні 2019 року порівняно із груднем 2018 року становила 1%.

Національний банк зберіг прогноз інфляції на 2019-2020 роки на колишньому рівні. Прогноз зростання цін в 2019 році - 6,3% на кінець року.

Зростання споживчих цін в Україні в 2018 році вперше з 2013 року сповільнилося до однозначного показника і становило 9,8%.

Показник зростання інфляції в 2016 році становив 12,4%, 2015 році - 43,3%, 2014 році - 24,9%, у 2013 році - 0,5%.

Економічна правда