"Укрзалізниця" розповіла, скільки у неї залишилося дизпалива

Наразі "Укрзалізниця" має більш ніж тижневий запас дизпалива для безперебійної роботи галузі.

Про це повідомляється на сайті УЗ.

Найближчими днями запланована закупівля партії пального у 60 тисяч тонн. Відповідні торги мають відбутися 1 березня 2019 року.

Напередодні Укрзалізниця, прагнучи одержати об’єктивну інформацію щодо рівня цін на дизельне пальне, звернулася з відповідним запитом до державних підприємств, у компетенції яких аналіз та оцінка ситуації на ринку. Очікувана вартість дизпального має цілком задовольнити постачальників, що планують взяти участь в оголошених торгах.

Крім того, відповідно до чинних планів, постачальникам надаються рознарядки на відвантаження чергових партій дизпального загальним обсягом 10 тисяч тонн. Цього обсягу достатньо для безперебійної роботи Укрзалізниці упродовж 12-14 днів.

Також чинні контракти передбачають постачання ще 30 тисяч тонн дизельного пального.

Як повідомлялося раніше, через критичний брак дизпалива "Укрзалізниці" доводиться скорочувати парк тепловозів, зливати пальне з відставлених у резерв тепловозів та оптимізувати пропуск вантажних поїздів по електрифікованих ділянках.

Через відсутність достатнього запасу ДП, прогнозованого графіка відвантаження і об'єктивного розрахунку очікуваної вартості палива, "Укрзалізниця" в другій половині 2018 року і на початку 2019 р стикається з проблемами зі своєчасною закупівлею пального.

12 грудня "Укрзалізниця" закупила пальне за завищеними цінами.

Останній тендер був оголошений 22 грудня 2018 року, але до цих пір закупівля по ньому не здійснена через відсутність інтересу у постачальників. В результаті для забезпечення роботи залізниці на І квартал 2019 р УЗ пролонгувала старі договори на 53 тис. т.

Напередодні прес-служба УЗ розповсюдила повідомлення про можливі плани самостійно закуповувати ДП у зарубіжних виробників.