Наглядова рада "Нафтогазу" обговорить контракт Коболєва з Гройсманом

Колаж: economics-prorok.com

Наглядова рада "Нафтогазу" підтримала продовження контракту Андрія Коболєва, однак цей процес не завершено до обговорення з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Про це йдеться у коментарі члена Наглядової ради "Нафтогазу" та голови Комітету з призначень та винагород Амоса Хохштайна, оприлюдненому прес-службою компанії.

"Наглядова рада проголосувала за те, щоб підтримати продовження контракту Андрія Коболєва, однак ми не завершили цей процес до обговорення з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом", - сказав Хохштайна.

"Ми поважаємо баланс між юридичними повноваженнями Наглядової ради та важливою роллю Уряду", - заявив він.

За його словами, найкращий вихід з поточної ситуації - продовжити цей діалог, не наносячи шкоди компанії та інтересам України.

"Саме тому ми запропонували прем'єр-міністру подовжити термін, названий урядом, щоб ми могли обговорити це питання", - підсумував він.

Раніше співрозмовник ЕП повідомив, що Наглядова Рада ухвалила рішення продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

Як розповів співрозмовник у "Нафтогазі", нове законодавство дає Наглядовій раді держкомпанії повноваження приймати рішення по контрактам з менеджментом.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд не ухвалював рішення про укладення нового контракту з менеджментом НАК "Нафтогаз України".

При цьому в уряду є питання до розміру винагороди менеджменту "Нафтогазу".

"У нас як акціонера є питання до розміру винагороди менеджменту компанії. Ми звернулися до наглядової ради. Ніяких рішень про укладення нового контракту уряд не приймав", - сказав Гройсман.

Економічна правда