Нацбанк готується погіршити прогноз інфляції на 2019 рік
Четвер, 17 січня 2019, 19:34
Національний банк України має намір переглянути прогноз щодо інфляції на поточний рік у бік підвищення.
Про це під час доповіді у Верховній Раді в четвер заявив глава центробанку Яків Смолій.
"На цей рік ми прогнозуємо, що інфляція до кінця року має становити не більше 7%", - сказав Смолій.
Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі НБУ, новий прогноз буде оприлюднено за підсумками засідання монетарного комітету 31 січня 2019 року.
Чинний прогноз Нацбанку передбачає уповільнення інфляції до кінця 2019 року до 6,3% з 9,8% за підсумками 2018 року.
Раніше глава НБУ заявив про наявність підстав послабити монетарну політику.
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