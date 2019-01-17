Нацбанк готується погіршити прогноз інфляції на 2019 рік

Національний банк України має намір переглянути прогноз щодо інфляції на поточний рік у бік підвищення.

Про це під час доповіді у Верховній Раді в четвер заявив глава центробанку Яків Смолій.



"На цей рік ми прогнозуємо, що інфляція до кінця року має становити не більше 7%", - сказав Смолій.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі НБУ, новий прогноз буде оприлюднено за підсумками засідання монетарного комітету 31 січня 2019 року.



Чинний прогноз Нацбанку передбачає уповільнення інфляції до кінця 2019 року до 6,3% з 9,8% за підсумками 2018 року.

Раніше глава НБУ заявив про наявність підстав послабити монетарну політику.