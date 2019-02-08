Поліція перевірить інститут, який працював з "Кузнею" Порошенка "в мінус"

Після звернення експертної організації StateWatch суд зобов`язав поліцію Київської області відкрити провадження за фактами розтрати бюджетних грошей Науково-дослідним інститутом "Квант" при співпраці з рядом контрагентів протягом 2015-16 років у межах державного оборонного замовлення.

Про це повідомляє голова StateWatch Гліб Канєвський з посиланням на витяг з реєстру досудових розслідувань.

Мова йде про втрату 3,4 мільйонів гривень, яка була допущена через перевищення витрат на виготовлення продукції Інститутом "Квант" над договірною ціною реалізації такої продукції.

Зокрема, втрати при продажу Заводу "Ленінська кузня" оптико-електронної системи спостереження та розвідки, апаратури виявлення лазерного випромінювання та комплексу керування бойовим модулем для флоту склали понад 2,25 млн грн. Дані факти офіційно зафіксовані у звіті Державної аудиторської служби.

Серед причин високих витрат аудитори відзначають порушення закупівельного законодавства, компенсацію за невчасно виплачену зарплату персоналу "Кванту", а також те, що зі сторонніми підприємцями, які користуються приміщеннями столичного Інституту, не оформлені договори оренди.

"Юристи StateWatch звернулися до суду з вимогою зобов’язати поліцію відкрити провадження, щоб під час розслідування була надана офіційна правова оцінка збиткової співпраці державного інституту із "Кузнею", яка належала Президенту Петру Порошенку під час реалізації державного оборонного замовлення", - прокоментував судову справу Гліб Канєвський.

Нагадаємо, нещодавно на ЕП був оприлюднений повний звіт Держаудитслужби, з якого стало відомо, що Інститут "Квант" працював з "Ленінською кузнею" собі "в мінус".

Восени 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка придбала ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському". За даними ЗМІ, Тігіпко заплатив Порошенкові та Кононенкові за "Кузню" до 300 мільйонів доларів.

Економічна правда