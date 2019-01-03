Оборонне підприємство працювало з "Кузнею" Порошенка собі "в мінус"

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Квант" місяцями чекало на оплату від ПАТ "Кузня на Рибальському" за вироблену техніку до бойових кораблів, чим погіршувало власне фінансове становище.

Про це йдеться у звіті Державної аудиторської служби за 2015-2017 роки, повідомляє проект "Марлін".

Протягом 2015-2017 років Науково-дослідний інститут "Квант" уклав шість договорів на виконання державного оборонного замовлення з "Кузня на Рибальському" на загальну суму 46,024 мільйона гривень.

Зокрема "Кузня" закупила два комплекти оптико-електронної системи спостереження та розвідки, апаратуру виявлення лазерного випромінювання та комплекс керування бойовим модулем для флоту.

При виконанні угод аудитори зафіксували порушення термінів формування кінцевої ціни та переходу права власності на продукцію, що негативно позначилося на кредиторській заборгованості "Кванту".

Так, в 2015 році "Квант" для забезпечення замовлення "Кузні" витратив 20,83 млн гривень власних коштів. Товар поставив в грудні 2015 року. Однак, від "Кузні" отримав 7,99 млн гривень. Інші 12 мільйонів були виплачені протягом 2016 року.

Проблема криється в тому, що умовами договорів між НДІ "Квант" та "Кузня на Рибальському" не були визначені терміни розгляду та підписання "Кузнею" акта приймання-передачі товарів, робіт і послуг, що дало можливість довго не підписувати ці акти.

"Отже, за умови, якщо б договорами було визначено момент права переходу власності на передану продукцію з одночасним виникненням зобов’язань за остаточними розрахунками та їх виконанням з боку замовника, то ДП "НДІ "Квант" мав би можливість отримати у 2015 році, окрім авансових платежів, кошти на загальну суму 10,77 млн грн та забезпечити оплату витрат, здійснених у 2015 році на виробництво продукції, тим самим не допустити збільшення кредиторської заборгованості і, відповідно, покращити фінансовий стан та сформувати інформацію про доходи та витрати", - такого висновку дійшли аудитори.

Наразі НДІ "Квант" має проблеми зі сплатою податків. За даними аналітичного порталу YouControl податковий борг державного підприємства на 1 грудня 2018 року сягнув 4,2 млн грн.

Нагадаємо, 1 жовтня завод "Кузня на Рибальському" отримав 22,9 млн гривень передплати за ремонт двигунів військового корабля. А згодом Тігіпко заплатив Порошенкові та Кононенкові за "Кузню" до 300 мільйонів доларів.

Економічна правда